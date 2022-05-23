Зінченко встановив історичне досягнення серед українських футболістів

Футболісту англійського "Манчестер Сіті" Олександру Зінченку підкорилося неймовірне досягнення серед українських гравців.

Як відомо, Зінченко 22 травня став чемпіоном Англії з "городянами". У завершальному, 38-му, поєдинку сезону "Манчестер Сіті" переміг удома "Астон Віллу" з рахунком 3:2.

Зазначимо, команда Хосепа Гвардіоли поступалася супернику 0:2 до 76 хвилин, проте господарям вдався неймовірний камбек, який і дозволив манчестерському колективу виграти "золоті" медалі АПЛ. Примітно, що Зінченко зробив чималий вклад у цю перемогу, адже саме його результативний пас на 78 хвилині дозволив "Манчестер Сіті" відновити паритет у матчі.

Завдяки цій перемозі "Манчестер Сіті" (93 очка) на один бал обійшов у чемпіонській гонці "Ліверпуль" (92) та виборов трофей.

Як наслідок, Сашко виграв з "городянами" вже десятий титул. Це дозволило йому стати найтитулованішим легіонером в історії України. Найбільшу кількість трофеїв в Англії Зінченко здобув, вигравши чемпіонат та Кубок ліги - по чотири. Також по одному разу він ставав володарем Кубка та Суперкубка Англії.

До сезону 2021/22 Зінченко ділив першу сходинку серед найтитулованіших легіонерів-українців з Анатолієм Тимощуком. В обох футболістів було по дев'ять трофеїв (без врахування титулів, здобутих Тимощуком у Росії).

Цього сезону Зінченко зіграв 28 матчів і зробив 6 гольових передач, із яких 15 - в АПЛ (чотири результативні паси). Загалом він зіграв за "містян" вже 128 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 голи та віддав 12 асистів.

Раніше розповідалося про те, що Зінченко огорнув чемпіонський кубок АПЛ українським прапором та заплакав.