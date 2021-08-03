Эзотерические лайфхаки августа: пять советов

Для украинцев августа всегда был горячей порой.

Начался третий месяц лета, а с ним, как раньше считали в народе — и наиболее жаркая работа, однако это никогда не останавливало украинцев от работы в поле.

Эзотерик Елена Кузьмич специально для ТСН.ua подготовила пять советов о том, как с точки зрения эзотерики пережить этот месяц.

Август: происхождение названия

Последний месяц лета получил название, связанное с жатвой. Слово "август" происходит от орудия, которым в древности жали зерновые. Оно имеет общеславянское значение. В чешском, польском и словенских языках восьмой месяц года называется похоже.

Август: народные обычаи и традиции

Среди многих месяцев августу принадлежит особая роль. И это вполне естественно. В течение года земледелец, если можно так выразиться, работал на последний месяц лета. От того, каким был урожай, зависели состояние крестьянина, его благосостояние и будущее. Поэтому с августом — венцом года — люди связывали свои сокровенные надежды, ведь завершались жатву.

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В августе, в связи с жатвой, увеличивалось количество толок. Теперь уже можно было выпасать скот на стерне. Отдельные хозяева даже приглашали пастухов пригнать животных на их угодья, давая за не соответствующего доплату, ведь таким образом, дополнительно удобряли почву.

Эзотерические лайфхак августа: магические советы

Современные славянские неоязычники 18 августа уважают бога Велеса. В этот день советуют очищать дом, развешивая в комнатах луковицы нового урожая, печь ячменный хлеб и есть его с солью и квасом — для здоровья. Богам и предкам дают колосья, хлеб, соль. 21 августа в соответствии почитается славянский бог Стрибог. Можно украсить дом разноцветными лентами и выйти на улицу, чтобы очиститься силой и могуществом ветра. Август — месяц звездопадов. В августе продолжается метеорный поток Персеиды. Это один из самых ярких и продолжительных метеорных дождей, вызванный обломками кометы. Лучше всего их будет видно с 11 на 13 августа. Заметим, что в Украине можно будет наблюдать Персеиды на всей территории страны. Чтобы увидеть максимальное количество метеоров, нужно смотреть на северо-восток, с ориентацией созвездие Кассиопеи. 22 августа над Украиной сойдет урожайное полнолуние. Эта фаза Луны наступит в 15:02. Поскольку это — третье полнолуние в этом сезоне, то такая полнота называется еще и голубым Луной, но не из-за цвета, а уникальность появления. Дом можно украсить снопом из злаков, букетом августовских цветов и золотистыми свечами, которые можно обмазать эфирным маслом пачули. Следует есть сыр, хлеб и ароматное сливочное масло. Август — время смелых, дерзких и свободных духом. Август дает импульс подняться на новый уровень индивидуального и коллективного сознания, поэтому сейчас самое время работать над духовными урожаями.

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