Гороскоп на 18 июня для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро помогают понять истину.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 18 июня 2021 рассказывает, что Львам стоит открыть сердце, а Ракам может быть больно.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 18 июня 2021 для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Четверка жезлов"

Нужно взять паузу. Устройте романтическое свидание с любимым. А на работе воспользуйтесь отгулом.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Луна"

Скрытое станет явным. В отношениях научитесь доверять друг другу. А в рабочих вопросах выясните или вас не обманывают.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Звезда"

Впереди — положительные изменения. Идите вместе со второй половинкой выбранной цели. В движении по карьерной лестнице не стоит останавливаться.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Тройка жезлов"

Может быть больно. В любви может появиться неприятная правда. На работе остерегайтесь проблем.

ЛЕВ (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Королева кубков"

Откройте сердце. В любви прислушайтесь к голосу сердца. В решены рабочих вызовов доверяйте интуиции.

ДЕВА (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Повешенный"

Измените свое отношение к ситуации. НЕ переворачивайте ваши отношения с ног на голову. В работе наступает нестабильный период.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Страшный суд"

Помните, что всего в этой жизни придется платить. В отношениях вспомните свои «грешки». А на работе не поддавайтесь на провокации.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Шестерка кубков"

Время вспомнить прошлое и использовать его уроки. Что дали вам прошлые отношения? Как они влияют на нынешнюю работу?

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Семерка мечей"

Остерегайтесь проблем. В отношениях возможные потери. На работе проверьте все.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Десятка мечей"

Будет трудновато. В любви не наносите ран друг другу. В рабочих вопросах лучше затянуть пояса.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Тройка пентаклей"

Учиться никогда не поздно. Посетите вместе какие-то учебные курсы. На работе овладейте новые навыки.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Тройка кубков"

Время наслаждаться. Сходите куда-то со второй половинкой. А на работе устройте вечеринку.

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