Гороскоп на 24 июня для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 24 июня для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро озвучивают подсказки судьбы.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 24 июня 2021 рассказывает, что Скорпионам будет больно, а Ракам не стоит создавать себе проблем.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 24 июня 2021 для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Десятка кубков"

Ожидайте сегодня очень счастливый день. В отношениях любовь бьет через край. На работе все складывается как нельзя лучше.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Двойка Кубков"

Подробнее людям. В любви больше результатов принесет партнерство. А в решении рабочих вопросов доверяйте коллегам.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Четверка жезлов"

Хороший день для заключения сделок. В отношениях время выйти на новый уровень. В решении рабочих вопросов расслабьтесь и полагайтесь на внутренние ощущения.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Пятерка жезлов"

Не создавайте себе проблем. В любви не оскорбляйте вторую половинку. На работе не стоит устраивать ссор.

ЛЕВ (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Отшельник"

Избегайте сегодня активного общения с людьми. В отношениях возьмите паузу. А на работе стоит задуматься над отгулом.

ДЕВА (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Верховная жрица"

Стоит прислушаться к интуиции. В любви слушайте голоса сердца. В движении по карьерной лестнице доверяйте внутреннему голосу.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Туз жезлов"

Действуйте. Добавьте креатива в постели. А на работе зажгите всех своей энергией.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Восьмерка кубков"

Будет боль от потери. Закройте свое сердце на немного. На работе лучше переждать этот день.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Семерка пентаклей"

Не закапывают в землю то, что имеете. Работайте над отношениями. В рабочих вопросах выберите правильную цель.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Башня"

Все будет уничтожено. В отношениях позаботьтесь о прочный фундамент. На работе задуматься над изменениями.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Шестерка пентаклей"

Вы получите вознаграждение за свой труд. В любви действуйте активно. А на работе начните новый проект.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Шестерка мечей"

Смотрите, чтобы ваши отношения не разбились. В любви не обращайте внимания на быт. В решении рабочих моментов не оскорбляйте коллег.

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