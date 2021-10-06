Гороскоп на 6 октября для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 6 октября для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро позволяют понять больше.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 6 октября 2021 рассказывает, что Овны будут стремительно двигаться вперед, а в Близнецов начинается хороший период.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 6 октября 2021 для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Рыцарь жезлов"

Стремительно двигайтесь вперед. В любви действуйте активно. На работе не бездельничают.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Башня"

Ожидайте изменений. В отношениях вас могут обидеть. На работе ищите запасной вариант.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Императрица"

Начинается хороший период. В любви выходите на новый уровень. В движении по карьерной лестнице не останавливайтесь.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Четверка кубков"

Не отказывайтесь от того, что вас предлагают. В чувствах определится, что вы хотите. На работе овладейте свои чувства.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Мир"

Ищите баланс. В отношениях овладейте чувства и разум. На работе найдите гармонию.

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ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Влюбленные"

Найдите любовь. В отношениях вдохновляйтесь чувствами. На работе ищите единомышленников.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Десятка кубков"

ТСН.ua

Следует упорядочить свою жизнь. В любви — все в порядке. На работе дела наладятся.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Король кубков"

Прислушайтесь к мудрым советам. Прыгайте в страсть в отношениях. На работе ожидайте на улучшение.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Четверка жезлов"

Внимательно подписывайте документы. В любви стоит выйти на следующий уровень. В движении по карьерной лестнице не совершайте остановок.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Четверка пентаклей"

Наведите порядок в финансах. В отношениях пройдите проверку на любовь к деньгам. Запланируйте финансовые достижения на работе.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Смерть"

Время перемен пришло. Отношения могут или закончиться, или обновиться. На работе остерегайтесь вызовов.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Страшный суд"

Помните о последствиях своих поступков. В любви может быть больно. На работе тщательно проверяйте документы.

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