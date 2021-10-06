Гороскоп на 6 октября для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро позволяют понять больше.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 6 октября 2021 рассказывает, что Овны будут стремительно двигаться вперед, а в Близнецов начинается хороший период.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 6 октября 2021 для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Рыцарь жезлов"
Стремительно двигайтесь вперед. В любви действуйте активно. На работе не бездельничают.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Башня"
Ожидайте изменений. В отношениях вас могут обидеть. На работе ищите запасной вариант.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Императрица"
Начинается хороший период. В любви выходите на новый уровень. В движении по карьерной лестнице не останавливайтесь.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Четверка кубков"
Не отказывайтесь от того, что вас предлагают. В чувствах определится, что вы хотите. На работе овладейте свои чувства.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Мир"
Ищите баланс. В отношениях овладейте чувства и разум. На работе найдите гармонию.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Влюбленные"
Найдите любовь. В отношениях вдохновляйтесь чувствами. На работе ищите единомышленников.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Десятка кубков"
Следует упорядочить свою жизнь. В любви — все в порядке. На работе дела наладятся.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Король кубков"
Прислушайтесь к мудрым советам. Прыгайте в страсть в отношениях. На работе ожидайте на улучшение.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Четверка жезлов"
Внимательно подписывайте документы. В любви стоит выйти на следующий уровень. В движении по карьерной лестнице не совершайте остановок.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Четверка пентаклей"
Наведите порядок в финансах. В отношениях пройдите проверку на любовь к деньгам. Запланируйте финансовые достижения на работе.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Смерть"
Время перемен пришло. Отношения могут или закончиться, или обновиться. На работе остерегайтесь вызовов.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Страшный суд"
Помните о последствиях своих поступков. В любви может быть больно. На работе тщательно проверяйте документы.
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