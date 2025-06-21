Кельтский гороскоп деревьев на 21 июня 2025: Рыбам стоит довериться интуиции, а Львам — укрепить позиции

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

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Кельтский гороскоп деревьев — это древняя система знаний, в которой каждый период года соответствует определенному дереву, что символизирует не только черты характера рожденных в это время людей, но и энергетику самих дней.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

21 июня, день летнего солнцестояния, проходит под энергией дуба (10 июня – 7 июля) – одного из самых мощных деревьев в кельтском пантеоне. Дуб символизирует мудрость, выносливость, справедливость и силу духа. В этот день важно опираться на внутреннее основание, сохранять стойкость и делать решения из глубины сердца.

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Овен (21 марта – 19 апреля) – верба

Ива символизирует чувствительность, глубокое чувство ситуации и адаптивность.

Хорошее время для внутренней закалки, эмпатических действий и эмоциональной гибкости.

Телец (20 апреля - 20 мая) - олива

Масло – символ мира, стабильности и гармонии. Благоприятный день для налаживания семейного покоя и внутреннего равновесия.

Близнецы (21 мая - 20 июня) - граб

Граб олицетворяет порядок, ясность мысли и структуру. Подходит для анализа дел, наведения порядка в мыслях и действиях.

Рак (21 июня - 22 июля) - береза

Береза – символ очистки, обновления и новых начал. День особенно благоприятен для семейных дел, духовного обновления и зарождения свежих идей.

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Лев (23 июля – 22 августа) – каштан.

Каштан – символ силы, защиты и благородства. Благоприятный момент для проявления лидерства, достижений и поддержки других.

Дева (23 августа - 22 сентября) - ель

Ель олицетворяет выносливость, твердость характера и мудрость. Идеальный день для концентрации деталей и выдержанных шагов.

Весы (23 сентября - 22 октября) - дуб

Дуб символизирует равновесие, справедливость и долговечность. Лучшее время для установления партнерских связей и принятия сбалансированных решений.

Скорпион (23 октября – 21 ноября) — тополь

Тополь олицетворяет трансформацию, глубокую силу и внутреннюю очистку. Возможны глубинные внутренние изменения – следует направить энергию на развитие.

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Стрелец (22 ноября - 21 декабря) - сосна

Молодая сосна – символ роста, свободы и вдохновения. День подходит для новых начинаний, движения вперед и вдохновения.

Козерог (22 декабря - 19 января) - липа

Липа – дерево мудрости, спокойствия и социальных связей. Пора установить более тесные контакты, сохранить душевную гармонию.

Водолей (20 января - 18 февраля) - бук

Бук символизирует интеллект, творчество и ясное мнение. Благоприятное время для инновационных идей, интеллектуальных вызовов и обмена мнениями.

Рыбы (19 февраля - 20 марта) - вереск

Вереск — символ интуиции, чувственности и глубокой восприимчивости. День для доверия внутреннему голосу, погружение в воображение и эмоциональное восстановление.

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В день, когда Солнце достигает наивысшей точки, энергия Дуба усиливает все, что мы решаем и делаем. Это идеальный момент для утверждения жизненных принципов, переосмысления пути, которым идешь. особенным.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.