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Новолуние в Раке 25 июня 2025: гороскоп для всех знаков зодиака
Новолуние в Раке 25 июня 2025 года открывает период глубоких эмоциональных изменений, интуитивных прозрений и возможностей для каждого знака зодиака.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на новолуние в Раке 25 июня 2025 года рассказывает, что Стрельцов ожидает успех, а Водолиям стоит стремиться к большему.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на новолуние в Раке 25 июня года для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич .
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Семерка жезлов"
Защищайте свое. В отношениях стойте на своем. На работе действуйте активно.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Дурак"
Не бойтесь делать первый шаг. В любви отважитесь на большее.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Пятерка пентаклей"
Придется затянуть пояса. В отношениях ограничьте общение. На работе будет тяжело.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Иерофант"
Хорошее время для совершения сделок. В любви пора выйти на новый уровень. Старайтесь большего на работе.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Семерка кубков"
Не гонитесь за всем и сразу. В отношениях выберите одну цель. На работе не следует распыляться.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Четверка мечей"
Пора успокоиться. В любви сделайте паузу.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Императрица"
Вы получите желаемые плоды удачи. В отношениях пора что-то менять. А на работе начнется плодотворный период.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Рыцарь мечей"
Мчится на всех парах. Действуйте активно в отношениях. На работе вам могут сделать больно, избегайте общения с врагами.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Шестерка пентаклей"
Успех уже близок. В любви ждите приятных сюрпризов, а на работе требуйте небольшой премии.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Сила"
Достойно работайте. В отношениях продемонстрируйте характер. А на работе пусть ваша внутренняя сила станет внешней.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Четверка жезлов"
Старайтесь лучшего. В отношениях выйдите на новый уровень.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Король кубков"
Откройте ваше сердце. В отношениях прислушивайтесь к мудрым советам. На работе корректно используйте ваши эмоции.
Напомним, что ранее мы писали об окончании войны в Украине: известный астролог удивил новым предвидением .
Астролог считает, что перемирие в Украине может наступить уже этим летом.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.