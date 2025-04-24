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Новолуние в Тельце 27 апреля 2025 года: что стоит сделать
Новолуние в Тельце 27 апреля 2025 года открывает энергетическое окно для закладки устойчивых оснований.
Новолуние в Тельце 27 апреля 2025 года — это особый период, когда стоит заложить основы для длительных и практических изменений в вашей жизни. Телец — знак земли, связанный со стабильностью, деньгами, комфортом и телесностью. Новолуние в этом знаке поддерживает начинания, требующие терпения, реалистичного подхода и внимания к материальному благополучию.
Что следует сделать в этот период:
1. Составить финансовый план.
Новолуние в Тельце идеально для планирования бюджета, расчета расходов, начала накопления или инвестирования. Можно создать "кошелек процветания" или провести денежный ритуал.
2. Запустить дело, связанное с красотой, комфортом и природой.
Это хорошее время для начала нового проекта в сфере дизайна, эстетики, садоводства, кулинарии, косметологии.
3. Начать заботиться о теле.
Подойдет мягкий детокс, начало регулярных телесных практик — йоги, растяжки, массажа, ароматерапии. Также стоит завести новую привычку, связанную с питанием или сном.
4. Установить новые личные границы.
Телец учит защищать себя — свои ценности, пространство, ритм жизни. Можно провести практику заземления или медитации на устойчивость и самоценность.
5. Посеять намерения на стабильность.
Это прекрасное время для написания аффирмаций или списка желаний, связанных с безопасностью, финансами, комфортом или телесной гармонией.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силу духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.