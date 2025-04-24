Новолуние в Тельце 27 апреля 2025 года: что стоит сделать

Молодой человек в Тельце 27 апреля 2025 года / © ТСН

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Новолуние в Тельце 27 апреля 2025 года — это особый период, когда стоит заложить основы для длительных и практических изменений в вашей жизни. Телец — знак земли, связанный со стабильностью, деньгами, комфортом и телесностью. Новолуние в этом знаке поддерживает начинания, требующие терпения, реалистичного подхода и внимания к материальному благополучию.

Что следует сделать в этот период:

1. Составить финансовый план.

Новолуние в Тельце идеально для планирования бюджета, расчета расходов, начала накопления или инвестирования. Можно создать "кошелек процветания" или провести денежный ритуал.

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2. Запустить дело, связанное с красотой, комфортом и природой.

Это хорошее время для начала нового проекта в сфере дизайна, эстетики, садоводства, кулинарии, косметологии.

3. Начать заботиться о теле.

Подойдет мягкий детокс, начало регулярных телесных практик — йоги, растяжки, массажа, ароматерапии. Также стоит завести новую привычку, связанную с питанием или сном.

4. Установить новые личные границы.

Телец учит защищать себя — свои ценности, пространство, ритм жизни. Можно провести практику заземления или медитации на устойчивость и самоценность.

5. Посеять намерения на стабильность.

Это прекрасное время для написания аффирмаций или списка желаний, связанных с безопасностью, финансами, комфортом или телесной гармонией.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силу духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.