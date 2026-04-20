Один знак сорвет куш, другой потеряет опору: рунический прогноз на неделю 20–27 апреля 2026 года

Руны / © ТСН

20–27 апреля — это период резких поворотов и новых возможностей. Неделя покажет, кто готов действовать, а кто держится за прошлое.

Рунический прогноз на 20–27 апреля для всех знаков зодиака

Овен — Тейваз

Неделя борьбы и решительности. Вам придется отстаивать свои позиции, но это приведет к победе.

Телец — Феху

Финансовые способности. Возможна прибыль или новые источники дохода. Удачный период для материальных решений.

Близнецы — Ансуз

Коммуникация станет ключом. Важные разговоры, новости или знакомства могут изменить ваше направление.

Рак — Лагуз

Интуиция и эмоции. Вы почувствуете, куда двигаться дальше, даже без четких пояснений.

Лев — Соулу

Сильная неделя. Есть шанс получить признание или добиться важной цели.

Дева — Наутиз

Ограничения и задержки. Это не поражение, а возможность пересмотреть стратегию.

Весы — Гебо

Партнерство и взаимность. Возможны важные союзы или изменения в отношениях.

Скорпион — Хагалаз

Резкие изменения. События могут быть неожиданными, но они освободят вас от лишнего.

Стрелец — Райдо

Движение и новые способности. Хорошее время для поездок и перемен направления.

Козерог — Эйваз

Глубокие внутренние процессы. Это период трансформации и переосмысления.

Водолей — Турисаз

Осторожность в действиях. Не стоит торопиться — сначала проанализируйте ситуацию.

Рыбы — Перт

Неожиданные события. Судьба может подбросить сюрприз, который изменит ваши планы.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.