Рунический гороскоп на 28 декабря 2025: Овнам — завершение, Девам — благоустройство, Рыбам — тишина

Руны / © ТСН

Реклама

28 декабря – день, когда руны советуют подытожить сделанное и не спешить с новыми планами. Это время внутреннего завершения, когда важно сохранить ресурс и позволить событиям мягко прийти к логическому концу.

Рунический прогноз для всех знаков зодиака на 28 декабря

Овен — руна Ингваз

Завершение цикла. День подходит для того, чтобы поставить точку по делу или внутренне отпустить напряженную тему. Не стоит начинать что-нибудь новое.

Телец — руна Феху

Ресурсы и польза. Вы можете увидеть практический результат усилий или понять, что именно следует сохранить в конце года.

Реклама

Близнецы — руна Ансуз

Слова не имеют значения. Разговор или сообщение может повлиять на настроение и последующие решения. Следует внимательно относиться к информации.

Рак — руна Лагуз

Мягкий эмоциональный фон. День лучше прожить без напряжения, позволяя себе отдых и внутреннее восстановление.

Лев — руна Соулу

Внутренний подъем. Даже в спокойном режиме можно стать источником вдохновения для других. День поддерживает уверенные шаги без спешки.

Дева — руна Кеназ

Составление дел. Хороший день для наведения порядка, анализа сделанного и исправления мелких недостатков.

Реклама

Весы — руна Гебо

Баланс и взаимность. Возможно теплое общение или поддержка от другого человека. День способствует гармоническим контактам.

Скорпион — руна Турисаз

Защита границ. Следует избегать ситуаций, которые могут нарушить внутреннее спокойствие. Не время для конфликтов или резких шагов.

Стрелец — руна Дагаз

Смена состояния. Вы можете по-другому взглянуть на события последних недель. День символизирует переход к другому восприятию.

Козерог — руна Отал

Опора и стабильность. День благоприятен для семейных дел, домашних вопросов и сохранения уже достигнутого.

Реклама

Водолей — руна Райдо

Внутреннее движение. Даже без поездок вы можете понять, куда хотите двигаться дальше. День для корректировки курса.

Рыбы — руна Иса

Тишина и пауза. Следует замедлиться, не нагружать себя решениями и позволить себе спокойный день без ожиданий.

Руны 28 декабря подчеркивают значение паузы и внимательного отношения к себе. Сегодня полезно отпустить лишнее, навести порядок в мелочах и подготовить пространство для финальных решений года.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Реклама

Последний месяц года обещает быть самым зрелищным для любителей астрономии . Декабрь подарит нам яркий парад планет, прощание с межзвездной кометой, мистический супермесяц и один из самых мощных метеорных дождей, который в этот раз не омрачит лунное сияние.