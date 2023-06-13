Таропрогноз на 12-18 июня 2023: что карты нам предвещают

Никто не знает, когда и кто придумал карты Таро, но уже многие столетия они восхищают людей красотой исполнения, метафоричностью изложения идей, которые в них заложены и возможностью чтения вероятного будущего. Помним, что карты Таро появились в эпоху Средневековья и Возрождения, поэтому на них большое влияние оказали и христианские ценности.

А для того, чтобы узнать больше о собственном будущем, читайте таропрогноз на 12-18 июня 2022 от эзотерика Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели "Мир"

Эта карта свидетельствует о завершенности, удовольствии, свободе, любви, освобождении от страха. Также она рассказывает о награде за тяжелый труд, будущее у вас в руках, путешествиях, достижениях целей, внутреннем покое, начале нового дела, которое принесет плоды в будущем.

С точки зрения эзотериков, эта карта считается едва ли не лучшей в колоде. Она подсказывает, что наконец-то пора изучить себя и полностью взять ответственность за свою жизнь.

"Мир" объясняет, что ныне вы находитесь в гармонии с самим собой и получили представление о ваших внутренних ценностях. Какую бы цену ни пришлось заплатить, вы знаете, что следует двигаться к своей цели, не оглядываясь на другие возможности. Также вас ждет успех в отношениях. К тому же эта карта иногда трактуется как покой в душе. В любом случае сейчас вас ожидает расширение горизонтов и обретение уверенности в себе.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели "Четверка жезлов"

Эта карта свидетельствует о празднике, радости, неожиданностях и свободе. Также она рассказывает об успешном завершении дел, радостных событиях, гармонии в делах, гордости за свои достижения, освобождении от ответственности, внутреннем спокойствии и умиротворении, радости общения, ощущении безопасности.

Настает время радости и веселья. Придет гармония, а вместе с ней и лучшие времена. Будьте уверены в своих намерениях, сейчас вы приблизились к моменту успешного завершения дела и можете смело наслаждаться результатом.

Также эта карта указывает на чувство живой симпатии. Сейчас внутренний ребенок подталкивает вас снять облик взрослого человека и полностью отдаться веселью. Смейтесь почаще, отправляйтесь навстречу новым приключениям и излучайте тепло своей души.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели "Девятка пентаклей"

Эта карта свидетельствует о значительных достижениях, очищении, независимости, самоуверенности. Возможно, вы получите серьезный жизненный выигрыш, получите контроль над ситуацией, добьетесь финансовой и материальной безопасности, поэтому стоит начать наслаждаться жизнью, ведь впереди – изменения к лучшему.

Сейчас стоит поймать успех за хвост и надеяться на умение извлекать выгоду. Достигнув немалого в работе, вы чувствуете радость и независимость.

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Вы научились контролировать свои сомнения и страхи. Сейчас вы свободны в своем выборе делать что угодно. Но помните и то, что вы – ответственны за свои поступки.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

Также читайте таропрогноз на 2023 год и узнайте, что карты нам предсказывают.

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