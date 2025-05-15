Убывающая Луна от 13 мая до 26 мая 2025 года: что стоит сделать

Убывающая Луна / © ТСН.ua

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Убывающая Луна с 13 по 26 мая 2025 года — это время, когда энергия Луны постепенно уменьшается, что символически отражает процесс освобождения, очистки и завершения. В эзотерической практике этот период чрезвычайно благоприятен для внутренней работы, отпуска старого и подготовки к новому циклу.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Особенности периода

Энергия убывания : уменьшается как внешняя активность, так и внутреннее напряжение. Это не время для новых начинаний, а скорее для завершения начатого.

Период итогов : хорошо проводить ревизию — в отношениях, делах, собственных убеждениях.

Повышенная чувствительность : интуиция становится тоньше, сновидения – более глубокими и символическими.

Энергетическая очистка: организм легче избавляется от токсинов, негатива, магических воздействий.

Что следует сделать во время нисходящей Луны с 13 по 26 мая:

Очистка

Ритуалы очищения дома — окуривание полынью, шалфеем, пала санто.

Солевые ванны — для очистки энергетического поля.

Очистка через стихии — вода (купание, дождь), огонь (свечи), воздух (ветровые колокольчики), земля (прогулки босиком).

Отпуск

Записать все, что мешает — страхи, привязанности, сомнения — и сжечь (ритуал "сожжения намерений").

Завершить незавершенное: оплатить долги, закрыть проекты, расставить точки в токсичных связях.

Провести ритуал прощения – себя, других, ситуаций.

Практики для себя

Медитации на отпуска, очищение и тишину.

Ведение ежедневника итогов и выводов.

Ритуалы энергетической детоксикации (например, обтирание травяными отварами).

Эзотерика

Очистка амулетов и кристаллов.

Разрушение старых привязок (ритуалы разрыва связей).

Работать с рунами "Хагалаз" (разрушение, очищение), "Иса" (заморозка), "Наутиз" (отработка кармического урока).

Когда лучше ждать новых начинаний

После новолуния 27 мая, когда начнется новый лунный цикл. В это время энергия снова пойдет на подъем, и можно будет сеять новые идеи, начинать проекты, искать рост.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают.