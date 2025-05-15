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Убывающая Луна от 13 мая до 26 мая 2025 года: что стоит сделать
Во время убывающей Луны следует доверять естественному ритму угасания, позволяя себе замедлиться.
Убывающая Луна с 13 по 26 мая 2025 года — это время, когда энергия Луны постепенно уменьшается, что символически отражает процесс освобождения, очистки и завершения. В эзотерической практике этот период чрезвычайно благоприятен для внутренней работы, отпуска старого и подготовки к новому циклу.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Особенности периода
Энергия убывания: уменьшается как внешняя активность, так и внутреннее напряжение. Это не время для новых начинаний, а скорее для завершения начатого.
Период итогов: хорошо проводить ревизию — в отношениях, делах, собственных убеждениях.
Повышенная чувствительность: интуиция становится тоньше, сновидения – более глубокими и символическими.
Энергетическая очистка: организм легче избавляется от токсинов, негатива, магических воздействий.
Что следует сделать во время нисходящей Луны с 13 по 26 мая:
Очистка
Ритуалы очищения дома — окуривание полынью, шалфеем, пала санто.
Солевые ванны — для очистки энергетического поля.
Очистка через стихии — вода (купание, дождь), огонь (свечи), воздух (ветровые колокольчики), земля (прогулки босиком).
Отпуск
Записать все, что мешает — страхи, привязанности, сомнения — и сжечь (ритуал "сожжения намерений").
Завершить незавершенное: оплатить долги, закрыть проекты, расставить точки в токсичных связях.
Провести ритуал прощения – себя, других, ситуаций.
Практики для себя
Медитации на отпуска, очищение и тишину.
Ведение ежедневника итогов и выводов.
Ритуалы энергетической детоксикации (например, обтирание травяными отварами).
Эзотерика
Очистка амулетов и кристаллов.
Разрушение старых привязок (ритуалы разрыва связей).
Работать с рунами "Хагалаз" (разрушение, очищение), "Иса" (заморозка), "Наутиз" (отработка кармического урока).
Когда лучше ждать новых начинаний
После новолуния 27 мая, когда начнется новый лунный цикл. В это время энергия снова пойдет на подъем, и можно будет сеять новые идеи, начинать проекты, искать рост.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают.