Торецк переживает трудные времена, но бойцы 100 омбр не прекращают борьбу за его возрождение.

Город Торецк был центром промышленности с шахтами, обогатительной фабрикой, заводами и хлебокомбинатом, а также развивалась культурная жизнь с многочисленными школами, библиотеками и дворцом культуры "Украина", который имел зимний сад.

Об этом говорится в сообщении оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" (ОСУВ "Хортица").

"Работали больницы и поликлиники, а трибуны городского стадиона "Авангард" вмещали 10 тысяч зрителей!. …А затем вблизи Торецкая запахло "русским миром", — говорится в сообщении.

100 ОМБр показали руины Торецка с высоты птичьего полета

Торецк превратился в город-призрак, однако бойцы 100 омбр и Силы обороны не останавливаются в борьбе за его возрождение, надеясь, что вонь "русского духа" отступит как можно скорее.

Как сообщали аналитики ISW, ВСУ продвинулись в Торецке Донецкой области. Геолокационные кадры, опубликованные 10 и 11 февраля, свидетельствуют о том, что ВСУ недавно продвинулись на этом участке фронта.

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