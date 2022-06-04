Американский генерал призвал Запад как можно скорее отправить истребители в Украину

Американский генерал призвал Запад как можно скорее отправить истребители в Украину

Запад должен как можно скорее передать Украине истребители, необходимые в борьбе с армией Российской Федерации.

Генерал-командующий Национальной гвардии Калифорнии Дэвид Болдуин отмечает, что на запрос Киева следует ответить немедленно. Военный Соединенных Штатов обратился к американским и другим западным чиновникам.

Об этом со ссылкой на генерал-командующего сообщает издание Politico.

По его словам, отправка истребителей " МиГ " советских времен в ближайшей перспективе является лучшим " немедленным решением ".

"МиГи" – лучшее немедленное решение для поддержки украинцев. Однако американские или западные истребители – это варианты, которые следует изучить как можно скорее», – подчеркнул Болдуин.

Генерал подчеркнул, что ВСУ умеют пользоваться "МиГами". Впрочем, если пилоты намерены использовать западные самолеты, то следует обсуждать количество, типы и возможности судов, которые могут быть доступны.

"С тех пор, как Россия ворвалась в Украину в феврале, члены Национальной гвардии Калифорнии помогали составлять запросы Киева в Пентагон относительно оружия для использования против российских сил", — сказал командующий.

По его словам, пилоты Калифорнийской гвардии ежедневно общаются с украинскими военными и лётчиками, чтобы поделиться тактиками и идеями.

"Сейчас мы работаем над вопросом "какой истребитель подходит для них?", – сказал Болдуин и добавил, что нужно думать на перспективу, какие системы были бы эффективны и доступны для Украины.

Напомним, оружие, которое в настоящее время Вооруженные силы Украины получают от стран-партнеров, — это грантовая помощь. Относительно полного перевооружения нужно дождаться поставки по лендлизу.

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