Арестович объяснил, почему Путин не едет на фронт: "Может изменить свое отношение к смерти"

Арестович рассказал, что мировые лидеры после визита в Украину меняли свое отношение к Путину.

Советник Офиса президента Алексей Арестович объяснил, почему российский диктатор Путин упорно не едет на линию фронта, как это делает президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом он сказал в комментарии российской журналистке Юлии Латыниной.

Арестович отметил, что многие западные лидеры отказывались предоставлять Украине необходимое вооружение вплоть до тех пор, пока они не посетили освобожденные от оккупантов населенные пункты.

"Германия долго отказывалась от военной помощи Украине, но после посещения Олафом Шольцом Ирпеня его позиция изменилась. Чиновники ЕС, получившие эмоциональный опыт, резко изменили отношение к Путину и к тому, что действительно переживает народ Украины", — пояснил Арестович.

Советник Офиса президента отметил, что Путин боится подобного эмоционального опыта, поскольку может изменить свое отношение к бессмысленным смертям российских оккупантов.

"Сам Путин держится подальше от места боевых действий своей армии, боясь этого эмоционального опыта. С которым совсем по-другому будет отправлять русских солдат на мучительную и бессмысленную смерть. Жуковская система нуждается в диссоциации от реалий войны. Только так Путин может бросать на убой последние свои войска", – сказал Арестович.

Визит президента Зеленского в Бахмут

Владимир Зеленский накануне поездки в США посетил город Бахмут Донецкой области, где сейчас ведутся самые жестокие бои. Президент вручил защитникам Украины награды и получил от них флаг, который впоследствии передал Конгрессу США.

"Я был в Бахмуте вчера, наши герои дали мне знамя, боевое знамя тех, кто защищает Украину, Европу, мир ценой своей жизни. Они просили передать этот флаг вам, американскому Конгрессу, членам Палаты представителей, сенаторам, чьи решения могут спасти миллионы людей ", – сказал в США Зеленский.

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