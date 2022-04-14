Арестович подтвердил, что часть морпехов в Мариуполе попала в плен во время прорыва

Арестович подтвердил, что часть морпехов в Мариуполе попала в плен во время прорыва

Арестович опроверг распространенную росСМИ дезинформацию, что пленных украинцев около тысячи.

В Мариуполе часть 36-й бригады морской пехоты попала в российский плен при попытке прорыва.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину.

"Часть пошла на соединение с "Азовом", а часть пошла на прорыв в другое место, потому что они были разобщены между собой и принимали решение, исходя из обстановки. И вот та, что ушла сама... ну не сама, а в другом направлении... попала под артиллерийский и авиационный удар, потеряла много людей и во время боя попала в плен", — сказал он.

Арестович опроверг распространенную росСМИ дезинформацию, что пленных украинцев около тысячи. По его словам, речь идет о гораздо меньшем количестве людей.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе полк "Азов" соединился с морпехами из 36 бригады. Смелые украинские защитники продолжают выполнять боевые задания и защищать город.

Напомним, Украина ведет переговоры об обмене 169 военнослужащих Нацгвардии, попавших в плен на Чернобыльской АЭС во время российской оккупации.

Читайте также: