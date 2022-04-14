Арестович підтвердив, що частина морпіхів у Маріуполі потрапила до полону під час прориву

Арестович підтвердив, що частина морпіхів у Маріуполі потрапила до полону під час прориву

Арестович спростував поширену росЗМІ дезінформацію, що полонених українців близько тисячі.

У Маріуполі частина 36-ї бригади морської піхоти потрапила до російського полону під час спроби прориву.

Про це розповів радник голови Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю Марку Фейгіну.

"Частина пішла на з'єднання з "Азовом", а частина пішла на прорив в інше місце, тому що вони були роз'єднані між собою і ухвалювали рішення, виходячи з обстановки. І ось та, що пішла сама... ну не сама, а в іншому напрямку... потрапила під артилерійський та авіаційний удар, втратила багато людей і під час бою потрапили в полон", — сказав він.

Арестович спростував поширену росЗМІ дезінформацію, що полонених українців близько тисячі. За його словами, йдеться про набагато меншу кількість людей.

Раніше повідомлялося, що у Маріуполі полк "Азов" з'єднався з морпіхами з 36 бригади. Сміливі українські захисники продовжують виконувати бойові завдання та обороняти місто.

Нагадаємо, Україна веде перемовини про обмін 169 військовослужбовців Нацгвардії, які потрапили в полон на Чорнобильській АЕС під час російської окупації.

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