Арестович спрогнозировал, когда ВСУ в полной мере перейдут в контрнаступление

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович считает, что украинские защитники в полной мере перейдут в контрнаступление во второй половине июля или в августе.
Однако, как отметил Арестович, все зависит от поставок вооружений западными партнерами.
Такое мнение советник главы ОП высказал в интервью для DW.
"Только после того ( начнется контрнаступление, – ред. ), как оружие поступит в достаточном количестве, чтобы мы сформировали по меньшей мере 4-5 полноценных бригад, которые смогут перейти в наступление. По темпам – это вторая половина июля или август", – сказал он.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников спрогнозировал, что война с Россией завершится еще в 2022 году. Кроме того, глава оборонного ведомства предупредил, что РФ может напасть на другие страны Европы. По словам Резникова, после Украины Путин может решить войну против Польши, страны Балтии, Словакии и других.
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