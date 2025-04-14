Курск. / © ТСН.ua

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Российская Федерация стремится вытеснить Украинские Вооруженные силы из Курской области до 9 мая.

Такое мнение высказал военный обозреватель Алексей Гетьман в комментарии "КИЕВ24".

По его словам, по информации, это решение должно быть исполнено на 100%. Именно поэтому, говорит эксперт, жалеть сил и средств в этом направлении российское военное командование не будет.

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"Осталось чуть больше двух недель (до 9 мая - Ред.). Поэтому мы надеемся, что эти войска будут задействованы именно на Курщине", - добавил Гетьман.

Он предполагает, что в дальнейшем эта группировка может быть использована по другим направлениям. В частности, на Сумском, Черниговском, Харьковском. Впрочем, отмечает обозреватель, что в настоящее время у армии РФ нет сил, чтобы существенно что-то изменить на фронте.

Напомним, ранее Генштаб ВСУ подсчитал потери КНДР в Курщине. Заметим, что РФ привлекла к боевым действиям подразделения из Северной Кореи общей численностью более 12 тыс. рублей. лиц.

Дата публикации 21:27, 08.04.25 Количество просмотров 4584 Без потерь вышли из Курска и уничтожают врага на Покровском направлении: история пушкарей 117-й бригады