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Армия РФ стремится вытеснить ВСУ из Курской области: военный эксперт назвал дату
После Курщины российских военных могут перебросить на другой участок фронта.
Российская Федерация стремится вытеснить Украинские Вооруженные силы из Курской области до 9 мая.
Такое мнение высказал военный обозреватель Алексей Гетьман в комментарии "КИЕВ24".
По его словам, по информации, это решение должно быть исполнено на 100%. Именно поэтому, говорит эксперт, жалеть сил и средств в этом направлении российское военное командование не будет.
"Осталось чуть больше двух недель (до 9 мая - Ред.). Поэтому мы надеемся, что эти войска будут задействованы именно на Курщине", - добавил Гетьман.
Он предполагает, что в дальнейшем эта группировка может быть использована по другим направлениям. В частности, на Сумском, Черниговском, Харьковском. Впрочем, отмечает обозреватель, что в настоящее время у армии РФ нет сил, чтобы существенно что-то изменить на фронте.
Напомним, ранее Генштаб ВСУ подсчитал потери КНДР в Курщине. Заметим, что РФ привлекла к боевым действиям подразделения из Северной Кореи общей численностью более 12 тыс. рублей. лиц.