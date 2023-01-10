Армия России сосредоточила всю мощь на Соледаре: эксперт о боях в городе

Российские оккупанты во время штурма Соледара Донецкой области смогли дойти почти до центра города, где были остановлены ВСУ. ЧВК "Вагнер" почти полностью переключилась с Бахмута на Соледар, идут серьезные бои.

Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

Как отметил Свитан, оккупанты в течение нескольких дней под прикрытием "рождественского перемирия" перегруппировали войска, вывели ЧВК "Вагнер" из-под Бахмута и перебросили практически всю частную военную компанию на Соледар.

По его словам, оккупанты под видом перемирия сделали "рокировку" — на место "вагнеровцев" в район Бахмута зашли российские военные линейные части, преимущественно вышедшие с правого берега Херсонской области десантники.

"Сейчас основной костяк и большинство ЧВК сосредоточилось на взятии Соледара. Там очень серьезные идут бои. Можно сказать, вся мощь российской армии сейчас сосредоточена в одной точке – район Соледара... Бои идут в самом Соледаре. Россиянам удалось из Бахмутского, с юго-востока от Соледара, зайти в город, практически дойти до центра в район соляного рудника", — сообщил эксперт.

По оценкам Свитана, исходя из динамики боев, ВСУ удержат Соледар, а российские части будут "как минимум остановлены, максимум – отброшены на начальные позиции".

"Они зашли с юга и юго-востока в Соледар после того, как прошли Бахмутское. Сейчас бои идут в самом городе, в основном немного восточнее и юго-восточнее центра... Со стороны Попасной идут бои, стоит задача по уничтожению тех войск., которые прорвались в часть Соледара. Бои будут идти, думаю, еще несколько дней для того, чтобы полностью зачистить Соледар от российских войск и вернуть Бахмутское", — отметил он.

Напомним, Соледар стал новой мишенью армии России и наемников ЧВК "Вагнер" на Бахмутском направлении. После месяцев неудачных попыток взять Бахмут, оккупанты атаковали Соледар большими силами, зашли в город, но ВСУ остановили их продвижение.

Представитель Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый рассказал, что ЧВК "Вагнер" бросила на штурм Соледара свои лучшие подразделения — ветеранов с опытом боевых действий в Сирии, Ливии и других горячих точках.

Военный эксперт Александр Коваленко объяснил, что оккупанты стремятся взять под контроль две трассы на Бахмутском направлении.

"Если они не будут контролировать эти две логистические артерии, никакой угрозы Бахмуту быть не может... Но пока оккупанты, находясь в агломерации Бахмутское-Соледар, не имеют контроля над городом и выхода к этим трассам", — сообщил он.

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