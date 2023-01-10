Армія Росії зосередила всю міць на Соледарі: експерт про бої в місті

Російські окупанти під час штурму Соледара Донецької області змогли дійти майже до центра міста, де були зупинені ЗСУ. ПВК "Вагнер" майже повністю переключилася з Бахмута на Соледар, йдуть серйозні бої.

Про це розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua.

Як зазначив Світан, окупанти протягом кількох днів під прикриттям "різдвяного перемир'я" перегрупували війська, вивели ПВК "Вагнер" з-під Бахмута і перекинули практично всю приватну військову компанію на Соледар.

За його словами, окупанти під виглядом перемир'я зробили "рокірування" - на місце "вагнерівців" у район Бахмута зайшли російські військові лінійні частини, переважно десантники, які вийшли з правого берега Херсонської області.

"Нині основний кістяк і більшість ПВК зосередилася на взятті Соледара. Там дуже серйозні йдуть бої. Можна сказати, вся міць російської армії зараз зосереджена в одній точці – район Соледара... Бої йдуть у самому Соледарі. Росіянам вдалося з Бахмутського, з південного сходу від Соледара, зайти в місто, практично дійти до центру в район соляної копальні", - повідомив експерт.

За оцінками Світана, виходячи з динаміки боїв, ЗСУ втримають Соледар, а російські частини будуть "як мінімум зупинені, максимум - відкинуті на початкові позиції".

"Вони зайшли з півдня та південного сходу до Соледара після того, як пройшли Бахмутське. Зараз бої йдуть у самому місті, в основному трохи на схід і на південний схід від центру... З боку Попасної точаться бої, стоїть завдання зі знищення тих військ, які прорвалися до частини Соледара. Бої будуть йти, гадаю, ще кілька днів для того, щоб повністю зачистити Соледар від російських військ та повернути Бахмутське", - зазначив він.

Нагадаємо, Соледар став новою мішенню армії Росії і найманців ПВК "Вагнер" на Бахмутському напрямку. Після місяців невдалих спроб взяти Бахмут, окупанти атакували Соледар великими силами, зайшли в місто, але ЗСУ зупинили їхнє просування.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий розповів, що ПВК "Вагнер" кинула на штурм Соледара свої найкращі підрозділи - ветеранів з досвідом бойових дій у Сирії, Лівії та інших гарячих точках.

Військовий експерт Олександр Коваленко пояснив, що окупанти прагнуть взяти під контроль дві траси на Бахмутському напрямку.

"Якщо вони не будуть контролювати ці дві логістичні артерії, ніякої загрози Бахмуту бути не може... Але поки що окупанти, знаходячись в агломерації Бахмутське-Соледар, не мають контролю над містом і виходу до цих трас", - повідомив він.

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