Хліб по 80 грн: у Польщі анонсували підвищення цін на всі продукти

У Польщі ціни на зерно суттєво росли під час агресії Росії проти України, каже експертка.

Ціни на продукти у Польщі 2023 року знову зростуть. Пік прогнозують перед Великоднем.

Про це заявила очільниця Зерно-кормової палати з Руху "Польща 2050" Моніка П'ятковська на RMF FM.

Протягом року ціни на продовольство у Польщі, за даними фахівчині, зросли в середньому на 23%, але це не межа.

Також читайте Медицина по-польськи: черга до психіатра на рік та суперсучасне обладнання

"Все стане дорожчим. Жири, молочні продукти чи хліб. Перед Великоднем це зростання прискориться через підвищення цін на енергоносії та газ. Підвищення може становити 30–35 відсотків", — каже Моніка П'ятковська.

За її словами, буханець хліба може коштувати 8-10 злотих (67- 84 грн), булочки - 5 злотих (42 грн).

"Найбільші проблеми у малих та середніх магазинів та сімейного бізнесу. Хліб у пекарні за ціною близько 10 злотих - це норма. Булочка за п'ять злотих теж повсякденна річ. Щодо наявності продуктів харчування, то проблем абсолютно немає. Дефіциту цих продуктів харчування на полицях магазинів не буде", - запевнила вона.

Однак вона додала, що, хоча дефіциту їжі не буде, її доступність для певних верств населення може опинитися під загрозою через високі ціни.

"У нас ціни на зерно росли абсолютно неринковим і безконтрольним чином під час агресії Росії проти України. Ціни на зерно ґрунтуються на цінах на світових біржах. На біржах підскочили. Пізніше вони впали, а сьогодні ми бачимо зниження цін на зерно, але зростання цін на корми. Парадокс. І ціни на м'ясо зростають. Чому? Інфляція, витрати на робочу силу. Цього року буде мінімальна заробітна плата, добрива... А якщо ціна корму буде вищою, то і м'ясо буде дорожчим", - додала очільниця Зерно-кормової палати.

Нагадаємо, у Польщі проаналізували ціни на новорічний стіл в Україні та їхній країні. Виявилося, що у Польщі святковий стіл до Нового 2023 року вартував українським біженцям у 2 422 гривні, в Україні вартість застілля - 2 476 грн.

Раніше у Мінреінтеграції заявили, що Польща може стати економічним хабом для України.

Читайте також: