Минобороны РФ запретило использование артиллеристами снарядов 2023 года.
Минобороны России запретило использовать артиллеристам в Брянщине боеприпасы 2023 года из-за выявленного брака партий. Есть подозрение в масштабной коррупционной схеме топ-чиновников министерства обороны РФ.
Об этом сообщил Центр национального сопротивления.
Российским артиллеристам запретили использование 122-мм и 152-мм боеприпасов 2023 года выпуска.
"По информации от подполья, отмечается поступление в артиллерийские подразделения оперативной группы Брянск, партии некачественных боеприпасов. В связи с чем получено указание о запрете использования 122-мм и 152-мм боеприпасов 2023 года выпуска, поскольку отмечаются их постоянные взрывы в канале ствола", – говорится в сообщении.
Органы ФСБ и военной контрразведки ведут следствие.
Напомним, в Белом доме планируется передать Украине танковые снаряды с обедненным ураном.
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