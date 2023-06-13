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Артиллеристам РФ выдали бракованные снаряды производства 2023 года

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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Артиллеристам РФ выдали бракованные снаряды производства 2023 года

Минобороны РФ выдало артиллеристам бракованные снаряды. / Фото: Минобороны России

Минобороны РФ запретило использование артиллеристами снарядов 2023 года.

Минобороны России запретило использовать артиллеристам в Брянщине боеприпасы 2023 года из-за выявленного брака партий. Есть подозрение в масштабной коррупционной схеме топ-чиновников министерства обороны РФ.

Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

Российским артиллеристам запретили использование 122-мм и 152-мм боеприпасов 2023 года выпуска.

"По информации от подполья, отмечается поступление в артиллерийские подразделения оперативной группы Брянск, партии некачественных боеприпасов. В связи с чем получено указание о запрете использования 122-мм и 152-мм боеприпасов 2023 года выпуска, поскольку отмечаются их постоянные взрывы в канале ствола", – говорится в сообщении.

Органы ФСБ и военной контрразведки ведут следствие.

Напомним, в Белом доме планируется передать Украине танковые снаряды с обедненным ураном.

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Дата публикации
Просмотры
902
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