Атака по энергетике Украины: в Минэнерго назвали сумму убытков

После волны массированных российских атак на объекты украинской энергетической инфраструктуры в течение последних месяцев ситуация в энергосистеме достаточно сложная.

Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире Национального телемарафона "Єдині новини".

"На сегодняшний день речь идет о суммах убытков более чем на миллиард долларов. Но атаки продолжаются, и очевидно, что ущерб будет расти", – отметил он.

Министр подчеркнул, что основные повреждения в результате массированных атак получили объекты тепловой и гидрогенерации, а также системы передачи электроэнергии. В то же время продолжаются ежедневные атаки на разные виды энергообъектов дронами, баллистикой или артиллерией.

"Система на сегодняшний день стабильная, но ситуация достаточно сложная", — добавил министр.

Напомним, что Financial Times написало, что Россия изменила тактику ударов по энергетической инфраструктуре Украины и использует высокоточные ракеты для уничтожения электростанций в менее защищенных районах, чем Киев. Некоторые станции не могут быть полностью восстановлены до следующей зимы.

С 22 по 29 марта россияне обстреляли семь украинских теплоэлектростанций – все в других регионах, кроме Киева, который имеет одну из лучших ПВО в стране. Российские ракеты также попали в две гидроэлектростанции.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что половина энергетической инфраструктуры Украины повреждена в результате российских обстрелов.

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