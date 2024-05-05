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Атака по енергетиці України: у Міненерго назвали суму збитків

Атака по енергетиці України: у Міненерго назвали суму збитків

Наслідки атаки на об'єкт енергетики у Харкові / Фото: Associated Press

Українська енергосистема зазнала серйозних збитків.

Після хвилі масованих російських атак на об’єкти української енергетичної інфраструктури протягом останніх місяців ситуація в енергосистемі – досить складна. 

Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі Національного телемарафону "Єдині новини". 

"На сьогодні йдеться про суми збитків на понад мільярд доларів. Але атаки тривають, і очевидно, що збитки зростатимуть", – зазначив він. 

Міністр наголосив, що основних пошкоджень внаслідок масованих атак зазнали об’єкти теплової та гідрогенерації, а також системи передачі електроенергії. Водночас тривають щоденні атаки на різні види енергооб’єктів дронами, балістикою або артилерією. 

"Система на сьогодні стабільна, але ситуація досить складна", - додав міністр.

Нагадаємо, Financial Times написало, що Росія змінила тактику ударів по енергетичній інфраструктурі України і використовує високоточні ракети для знищення електростанцій у менш захищених районах, ніж Київ. Деякі зі станцій не можуть бути повністю відновлені до наступної зими.

Від 22 до 29 березня росіяни обстріляли сім українських теплоелектростанцій – усі в інших регіонах, крім Києва, який має одну з найкращих ППО у країні. Російські ракети також влучили у дві гідроелектростанції.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що половина енергетичної інфраструктури України пошкоджена внаслідок російських обстрілів. 

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