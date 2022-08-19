Авиация ВСУ ходит по головам россиян под Херсоном – эксперт

Российская группировка на правом берегу Херсонщины находится под огневым контролем украинских военных. Авиация ВСУ "ходит" по головам оккупантов.

Об этом в эфире телеканала "FreeДом" сообщил военный эксперт Роман Свитан.

По его словам, украинская артиллерия за последнее время уничтожила три моста через реку Днепр в Херсонской области. Кроме того, был поврежден мост вдоль Каховской гидроэлектростанции – сейчас он выведен из строя.

“Вся правобережная российская группировка на Херсонщине находится под огневым контролем ВСУ. Оккупанты попали в огневое окружение. Перебрасывать войска и тяжелую технику – тяжело. Их возведенные понтонные мосты не решают проблему снабжения. Каждый день украинские войска эту группировку в количественном отношении уменьшают. На правом берегу очень хорошо работает наша авиация, потому что там практически до нуля "подавлена" противовоздушная оборона РФ. Поэтому украинская авиация "ходит" по головам оккупантов”, — подчеркнул Роман Свитан.

Он также добавил, что украинские войска не допустят возобновления сил россиян в Херсонской области.

"Поэтому практически вся правосторонняя группировка в течение нескольких недель дойдет до полной неготовности вести боевые действия", — подчеркнул военный эксперт.

Напомним, что в России экс-президент Медведев угрожает Украине "судным днем" в случае, если будет нанесен удар по оккупированному РФ Крыму.

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