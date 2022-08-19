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Эксперт: Линия фронта не изменилась за полтора месяца — Шойгу соврал

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Эксперт: Линия фронта не изменилась за полтора месяца — Шойгу соврал

Фото: Associated Press

Линия фронта за последний месяц не претерпела кардинальных изменений, хотя враг пытается атаковать.

Российский министр обороны Сергей Шойгу еще месяц назад сказал, что "мы заканчиваем оперативную паузу". Однако особых прорывов не произошло.

Как через месяц после заявления Шойгу изменилась линия фронта, рассказал эксперт Роман Свитан в эфире телеканала "FreeДом".

"Линия фронта почти за полтора месяца не изменилась. Что сказал Шойгу – это ничего не значит, потому что у российской армии не хватает сил и средств для прорывов нашего фронта, наших систем укрепления. Последний месяц они с паническим ужасом ждут нашего наступления. Причем, еще раз повторюсь, у них по всей линии тысячекилометрового фронта такие настроения, особенно понимая уязвимость своих войск на правобережье, там снижается боевой дух и довольно таки сильно, практически вся военная группировка в районе Херсона деморализована под ударами наших войск и авиации. Мелкие успехи на Донецком фронте общей картины фронта не меняют", – сказал он.

Ранее стало известно, что российским оккупантам пришлось взять оперативную паузу в войне из-за успешных ударов ВСУ по вражеским складам на захваченных агрессором территориях.

Напомним, глава военной разведки Британии рассказал, сможет ли Украина до конца года вернуть оккупированные РФ территории.

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