Авіація ЗСУ ходить по головах росіян під Херсоном - експерт

Російське угруповання на правому березі Херсонщині перебуває під вогневим контролем українських військових. Авіація ЗСУ “ходить” по головах окупантів.

Про це в ефірі телеканалу “FreeДом” повідомив військовий експерт Роман Світан.

За його словами, українська артилерія за останній час знищила три мости через річку Дніпро на Херсонщині. Крім того, було пошкоджено міст вздовж Каховської гідроелектростанції - зараз він виведений з ладу.

“Все правобережне російське угруповання на Херсонщині перебуває під вогневим контролем ЗСУ. Окупанти потрапили до вогневого оточення. Перекидати війська та важку техніку – важко. Їхні наведені пантонні мости не вирішують проблему постачання. Щодня українські війська це угруповання в кількісному відношенні зменшують. На правому березі дуже добре працює наша авіація, бо там практично до нуля "придушена" протиповітряна оборона РФ. Тому українська авіація "ходить" головами оккупантів”, - наголосив Роман Світан.

Він також додав, що українські війська не допустять відновлення сил росіян на Херсонщині.

“Тому практично все правостороннє угруповання протягом кількох тижнів дійде до повної неготовності вести бойові дії”, - підкреслив військовий експерт.

Нагадаємо, що в Росії експрезидент Медведєв погрожує Україні “судним днем” у разі, якщо буде завдано удар по окупованому РФ Криму.

Читайте також: