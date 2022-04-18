Битва за Донбасс и Чернобаевка 16:0: пять главных новостей ночи

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.

Пять главных новостей ночи 18 апреля:

Обращение Президента Украины Владимира Зеленского по итогам 53-го дня войны

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