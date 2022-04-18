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Битва за Донбасс и Чернобаевка 16:0: пять главных новостей ночи

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Битва за Донбасс и Чернобаевка 16:0: пять главных новостей ночи

Генеральный штаб ВСУ / Facebook

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.

Пять главных новостей ночи 18 апреля:

  1. Силы обороны Украины в 16-й раз уничтожили оккупантов на аэродроме в Чернобаевке вблизи Херсона. Читать дальше –>
  2. Многио погибших, раненные с оторванными конечностями: россияне сообщают об "исчезновении" родственников на крейсере "Москва". Солдат, которому удалось выжить, рассказал матери, что на корабле погибли около 40 человек. Несколько человек пропали без вести. И очень много раненых. Читать дальше –>
  3. Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заверил, что Мариуполь будет деблокирован и освобожден. Читать дальше –>
  4. Президент Владимир Зеленский заявил, что битва за Донбасс очень важна для Украины и повлияет на ход всей войны с РФ. Читать дальше –>
  5. Что подразумевает дополнительную помощь для беженцев от войны: каждый переселенец может получить денежную помощь на проживание. Ежемесячно это 2 тысячи гривен на взрослого и 3 тысячи гривен на ребенка. Читать дальше –>

Обращение Президента Украины Владимира Зеленского по итогам 53-го дня войны

Обращение Президента Украины Владимира Зеленского по итогам 53-го дня войны

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