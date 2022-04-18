Битва за Донбасс и Чернобаевка 16:0: пять главных новостей ночи

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.
Пять главных новостей ночи 18 апреля:
- Силы обороны Украины в 16-й раз уничтожили оккупантов на аэродроме в Чернобаевке вблизи Херсона. Читать дальше –>
- Многио погибших, раненные с оторванными конечностями: россияне сообщают об "исчезновении" родственников на крейсере "Москва". Солдат, которому удалось выжить, рассказал матери, что на корабле погибли около 40 человек. Несколько человек пропали без вести. И очень много раненых. Читать дальше –>
- Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заверил, что Мариуполь будет деблокирован и освобожден. Читать дальше –>
- Президент Владимир Зеленский заявил, что битва за Донбасс очень важна для Украины и повлияет на ход всей войны с РФ. Читать дальше –>
- Что подразумевает дополнительную помощь для беженцев от войны: каждый переселенец может получить денежную помощь на проживание. Ежемесячно это 2 тысячи гривен на взрослого и 3 тысячи гривен на ребенка. Читать дальше –>