Битва за Донбас і Чорнобаївка 16:0: п'ять головних новин ночі

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
П'ять головних новин ночі 18 квітня:
- Сили оборони України в 16-й раз знищили окупантів на аеродромі у Чорнобаївці поблизу Херсона. Читати далі –>
- Багато загиблих, поранені з відірваними кінцівками: росіяни повідомляють про "зникнення" родичів на крейсері "Москва". Солдат, якому вдалося вижити, розповів матері, що на кораблі загинуло близько 40 людей. Кілька людей зникли безвісти. І дуже багато поранених. Читати далі –>
- Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов запевнив, що Маріуполь буде деблокований і звільнений. Читати далі –>
- Президент Володимир Зеленський заявив, що битва за Донбас є дуже важливою для України і вплине на перебіг усієї війни з РФ. Читати далі –>
- Що передбачає додаткова допомога для біженців від війни: кожен переселенець може отримати грошову допомогу на проживання. Щомісячно це 2 тисячі гривень на дорослого та 3 тисячі гривень на дитину. Читати далі –>