Битва за Донбас і Чорнобаївка 16:0: п'ять головних новин ночі

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

П'ять головних новин ночі 18 квітня:

Звернення Президента України Володимира Зеленського за підсумками 53-го дня війни

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