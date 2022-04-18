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Битва за Донбас і Чорнобаївка 16:0: п'ять головних новин ночі

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Битва за Донбас і Чорнобаївка 16:0: п'ять головних новин ночі

Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

П'ять головних новин ночі 18 квітня:

  1. Сили оборони України в 16-й раз знищили окупантів на аеродромі у Чорнобаївці поблизу Херсона. Читати далі –>
  2. Багато загиблих, поранені з відірваними кінцівками: росіяни повідомляють про "зникнення" родичів на крейсері "Москва". Солдат, якому вдалося вижити, розповів матері, що на кораблі загинуло близько 40 людей. Кілька людей зникли безвісти. І дуже багато поранених. Читати далі –>
  3. Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов запевнив, що Маріуполь буде деблокований і звільнений. Читати далі –>
  4. Президент Володимир Зеленський заявив, що битва за Донбас є дуже важливою для України і вплине на перебіг усієї війни з РФ. Читати далі –>
  5. Що передбачає додаткова допомога для біженців від війни: кожен переселенець може отримати грошову допомогу на проживання. Щомісячно це 2 тисячі гривень на дорослого та 3 тисячі гривень на дитину. Читати далі –>

Звернення Президента України Володимира Зеленського за підсумками 53-го дня війни

Звернення Президента України Володимира Зеленського за підсумками 53-го дня війни

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