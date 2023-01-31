Битва за Угледар: разведка Британии оценила, насколько возможен значительный прорыв РФ

РФ хочет наступать по новому направлению Донецкой области, чтобы отвлечь ВСУ от Бахмута.

Российской армии вряд ли удастся добиться значительного прорыва в районе Угледара и Павловки Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Великобритании 31 января.

По данным разведки Британии, за последние три дня российские оккупанты, вероятно, развили свои разведывательные атаки вокруг городов Павловка и Угледар в более скоординированное наступление.

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Так, Россия привлекает в этом районе подразделения 155-й бригады морской пехоты, безуспешно наступавшие там в ноябре 2022-го. Сейчас же, как сообщает разведка, российская оккупационная армия продвинулась на несколько сот метров в небольшую реку Кашлагач, которая в течение нескольких месяцев обозначала линию фронта.

"Российское командование, возможно, преследует цель развить новую ось наступления к контролируемой Украиной части Донецкой области и отвлечь украинские силы от Бахмутского направления, где идут ожесточенные бои", – сообщает разведка.

В Британии считают, что есть возможность того, что Россия продолжит добывать локальные победы в этом районе. Однако маловероятно, что РФ имеет достаточное количество свободных войск в этом районе, чтобы добиться оперативно значимого прорыва.

Напомним, оккупационной армии РФ не удается добиться успеха возле Угледара. Россияне несут большие потери.

По данным ISW, военнослужащие армии России, вероятно, заменят истощенные силы ППК "Вагнера" для поддержки наступления в Бахмуте.

Военный эксперт Роман Свитан объяснил, что Угледар является важным плацдармом для дальнейшего продвижения украинских войск при прорыве на Азовское побережье в районе Мариуполя. Именно поэтому российские оккупанты тоже нацелились на это направление.

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