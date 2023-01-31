Битва за Вугледар: розвідка Британії оцінила, наскільки можливий значний прорив РФ

РФ хоче наступати за новим напрямком Донецької області, щоб відволікти ЗСУ від Бахмута.

Російській армії навряд чи вдасться досягти значного прориву в районі Вугледару і Павлівки на Донеччині.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великої Британії 31 січня.

За даними розвідки Британії, за останні три дні російські окупанти, ймовірно, розвинули свої розвідувальні атаки навколо міст Павлівка і Вугледар у більш скоординований наступ.

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Так, Росія залучає у цьому районі підрозділи 155-ї бригади морської піхоти, які безуспішно наступали там у листопаді 2022-го. Зараз же, як повідомляє розвідка, російська окупаційна армія просунулася на кількасот метрів за невелику річку Кашлагач, яка протягом кількох місяців позначала лінію фронту.

"Російське командування, можливо, має на меті розвинути нову вісь наступу до контрольованої Україною частини Донецької області та відволікти українські сили від Бахмутського напрямку, де точаться запеклі бої", – повідомляє розвідка.

У Британії вважають, що є можливість того, що Росія продовжить здобувати локальні перемоги в цьому районі. Однак малоймовірно, що РФ має достатню кількість вільних військ у цьому районі, щоб досягти оперативно значущого прориву.

Нагадаємо, окупаційній армії РФ не вдається досягти успіху біля Вугледара. Росіяни зазнають великих втрат.

За даними ISW, військовослужбовці армії Росії-агресорки, імовірно, замінять виснажені сили ПВК "Вагнера" для підтримки наступу в Бахмуті.

Військовий експерт Роман Світан пояснив, що Вугледар є важливим плацдармом для подальшого просування українських військ під час прориву на Азовське узбережжя в районі Маріуполя. Саме тому російські окупанти теж націлилися на цей напрямок.

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