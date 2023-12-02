Бои на Бахмутском направлении: как погода влияет на работу беспилотников

Военный ВСУ рассказал, как погода влияет на работу БПЛА.

На Бахмутском направлении переменная погода влияет на логистические пути. Погодные условия также влияют на работу беспилотников на время пребывания в воздухе и количество.

Об этом "24 Каналу" рассказал командир роты ударных БпАК "АХИЛЕС" 92-й ОШБр Юрий Федоренко

По его словам, ВСУ видят врага в режиме "онлайн".

"Имеем возможность его уничтожить благодаря объединенному огневому влиянию", – объяснил военный.

Юрий Федоренко отметил, стоит понимать, что россияне будут продолжать давление. В России началась предвыборная кампания в 2024 году. Поэтому оккупантам нужно показывать хоть какие-то "результаты" по захвату украинских территорий и "успехам" на фронте.

Как следствие, враг продолжает активные штурмовые действия в приоритетных для себя направлениях. В частности, на Бахмутском.

"Россияне применяют разную тактику. Где-то штурмуют преимущественно живой силой после массированных артиллерийских обстрелов, а где-то применяют легкобронированную технику и артсредства", — говорит военный.

На Бахмутском направлении украинские защитники имеют достаточно мощную связь и разведку.

"Некоторые намерения противника нам удается понять заранее. Именно поэтому мы знаем, где именно его нужно ждать", – сказал Юрий Федоренко.

Оккупанты не имеют успехов, несмотря на свои ударно-штурмовые действия, применение разной тактики и технических средств.

"Динамика боевых действий круглосуточная. Нет такого, чтобы пушки молчали определенный период времени. Противник пытается быть активным в разное время суток", — отметил командир роты ударных БПАК "АХИЛЕС" 92-й ОШБ.

Федоренко добавил, что самая сложная работа Сил обороны Украины – это у пехотинцев, удерживающих позиции штурмовиков. Задачу Сил обороны сделать так, чтобы они по меньшей мере вступали в стрелковое сражение с врагом.

Напомним, в ВСУ рассказали о тактике врага под Бахмутом и когда он хочет идти в штурм.

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