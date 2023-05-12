Бои за Бахмут: россияне не могут оцепить город и атакуют по инерции

Ни окружить, ни захватить город в ближайшее время захватчикам не удастся.

Минобороны РФ отказалось от идеи окружить подразделения украинцев в Бахмуте и теперь их главная задача – просто удержать позиции.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Успехи ВСУ возле Бахмута подтвердили и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, и сами оккупанты.

"Министерство обороны России признало украинские контратаки нехарактерно быстро, заявив, что российские войска отразили восемь наземных атак и три разведывательно-диверсионные группы на Донецком направлении. Но опровергло сообщение о прорыве украинских войск через российские оборонные линии", – говорится в отчете.

Аналитики отметили реакцию Пригожина и Минобороны РФ, отражающую усиление паники в российском информационном пространстве из-за спекуляций относительно запланированных украинских контрнаступлений и свидетельствует о растущей обеспокоенности ЧВК "Вагнера" и руководства Минобороны России. А также отражает указания Кремля не умалять украинские успехи.

К этому привело то, что российское командование развернуло вблизи Бахмута низкоквалифицированные подразделения.

"Российские фланги в Бахмуте и на других подобных укомплектованных участках фронта, вероятно, уязвимы для украинских контрударов. Опасность российского окружения значительных украинских сил в Бахмуте, возможно, прошла", — добавили эксперты.

Аналитики пишут, что силы ЧВК "Вагнера", вероятно, продолжат вести лобовые атаки в Бахмуте, что позволит украинским войскам провести организованный уход из угрожающих районов в более мелком частичном окружении, а не столкнуться с широкомасштабным окружением.

По последним данным аналитиков, россияне уже не могут отбивать контратаки в Бахмуте.

Читайте также: