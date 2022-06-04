"Британия признала непобедимость России" – очередной фейк пропаганды Кремля

СНБО опроверг очередной пропагандистский нарратив России.

Российская пропаганда использует авторский материал журналиста Лари Эллиота для продвижения нарратива о том, что Россия вроде бы "выигрывает в экономической войне, развязанной Западом".

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

Так, по данным ЦПД, в материале от 3 мая Эллиот выразил опасения по поводу гуманитарной катастрофы, а также предположил, что рано или поздно соглашение между Россией и Украиной должно быть заключено.

В то же время журналист добавил, что из-за зверств, совершенных российскими войсками, идти на компромисс с Кремлем трудно.

"В тексте нет поддержки Путинского режима. Но автор считает, что лучшим вариантом для мира могли бы стать переговоры. Российская пропаганда на основе предположений и размышлений отдельного журналиста создала десятки материалов о якобы признании Британией могущества и непобедимости России", — отмечает ЦПИ.

Напомним, в СНБО опровергли фейки о правилах выезда за границу для военнообязанных.

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