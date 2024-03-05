"Будешь 10 лет прятаться": военный о том, что бы сказал ухилянтам

"Кум" подчеркивает, что война может длиться несколько лет и спрашивает уклонистов, готовы ли они все это время прятаться.

Украинский военный "Кум", являющийся командиром одного из подразделений 56 Мариупольской ОМБР, рассказал, как нужно мотивировать уклонистов идти в армию.

Об этом он рассказал в разговоре с журналистом "Громадського", военнослужащим Сергеем Гнезделовым.

"Кум" долгое время работал в военкомате, в частности во время мобилизации в 2014-2015 годах, поэтому имеет определенный опыт, как работать с военнообязанными.

"Не надо бояться, надо идти работать. Уклонисты тоже есть разные. Есть убежавшие, сбежавшие с войны, "СЗЧшники" (самовольное оставление части. – Ред.) мы их называем. А есть уклонисты, которые даже боятся переступить порог того ТЦК. .. Сейчас очень часто говорят: "Я не могу поехать на дачу, потому что на блокпосту раздают повестки". Ты что из города своего теперь вообще не выездишь, потому что выдают там повестки?! пройди медицинскую комиссию. Нужно идти в армию? — Нужно идти в армию, что теперь", — говорит военный.

"Кум" подчеркивает, что война может длиться несколько лет и спрашивает уклонистов, готовы ли они все это время прятаться.

"А если война будет идти 10 лет – ты будешь 10 лет сидеть, или подземный ход прорешь? Это смешно. На самом деле, смотришь на это все – некоторых просто жалко. Ты же мужчина и ты говоришь своей жене "поезжай на дачу за мешком картошки, потому что я боюсь поехать". И она едет, тянет что-то там, а ты сидишь дома перед телевизором и боишься выйти даже в магазин, потому что там тоже может быть ТЦК", – подытожил он.

Ранее работники ТЦК пожаловались, что им захотели выколоть глаза из-за повестки.

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