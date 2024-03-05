"Будеш 10 років ховатися": військовий про те, що б сказав ухилянтам

"Кум" наголошує, що війна може тривати декілька років, і запитує ухилянтів, чи готові вони весь цей час ховатися.

Український військовий "Кум", який є командиром одного з підрозділів 56-ї Маріупольської ОМБр, розповів, як потрібно замотивувати ухилянтів іти до армії.

Про це він розповів у розмові з журналістом "Громадського", військовослужбовцем Сергієм Гнезділовим.

"Кум" тривалий час працював у військкоматі, зокрема під час мобілізації 2014-2015 років, тому має певний досвід, як працювати з військовозобов'язаними.

"Не треба боятися, треба йти працювати. Ухилянти також є різні. Є ухилянти, які втекли з війни, "СЗЧшники" (самовільне залишення частини. – Ред.) ми їх називаємо. А є ухилянти, які навіть бояться переступити поріг того ТЦК... Зараз дуже часто кажуть: "Я не можу поїхати на дачу, тому що на блокпосту роздають повістки". Ти що, з міста свого тепер взагалі не виїздиш, тому що видають там повістки?! Та поїдь візьми ту повістку, сходи до військкомату, пройди медичну комісію. Треба йти до війська? – Треба йти до війська, що ж тепер", – каже військовий.

"Кум" наголошує, що війна може тривати декілька років, і запитує ухилянтів, чи готові вони весь цей час ховатися.

"А якщо війна буде йти 10 років – ти будеш 10 років сидіти або підземний хід прориєш? Це смішно. Насправді дивишся на це все – деяких просто жаль, ти ж чоловік і ти кажеш своїй дружині: "Їдь на дачу за мішком картоплі, тому що я боюся виїхати". І вона їде, тягне щось там, а ти сидиш вдома перед телевізором і боїшся вийти навіть до магазину, тому що там теж може бути ТЦК", – підсумував він.

Раніше працівники ТЦК поскаржилися, що їм захотіли виколоти очі через повістку.

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