Цель врага – полная оккупация Донбасса: Зеленский рассказал, какой план противодействия у ВСУ

Цель врага – полная оккупация Донбасса. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какой план противодействия у ВСУ.

Об этом украинский президент заявил во время пресс-конференции 27 августа.

Зеленский рассказал о плане действий

Зеленский рассказал о плане действий ВСУ относительно Донецкой области.

"План действий – не дать ему (врагу – ред.) реализовать это (оккупировать всю Донетчину – ред.). И с этим планом мы живем очень давно, и это совершенно открытая информация, что это главная их миссия на востоке нашего государства – полная оккупация Донбасса. Наша задача – не дать им такой возможности. И чтобы они постоянно обещали своему обществу это сделать и постоянно переносили сроки", – отметил он.

Президент подчеркнул, что задача Украины – стабилизировать ситуацию на востоке государства.

"Ведь для стабилизации ситуации им (российским военным – ред.) придется держать самые мощные свои бригады там. Это очень важно. Это также этап других действий Вооруженных сил Украины. Но это непросто… Это самое сложное. Там нужно стабилизировать ситуацию. Сделать все для этого", – резюмировал Владимир Зеленский.

Также президент ответил, готов ли обменять территории на соглашение о мире.

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