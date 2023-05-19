Чего пытается добиться Россия своими обстрелами: в разведке дали ответ

Российские оккупанты пытаются обстрелами сорвать планы и подготовку Вооруженных сил Украины к активным военным действиям в течение весенне-летней кампании.

Интенсивные удары наносятся как по линии фронта, так и по другой территории Украины.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью "РБК-Украина".

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"Им не удалось положить нашу энергетическую систему, поэтому сейчас у них другие приоритеты – это сорвать наши планы и подготовку к активным действиям в течение весенне-летней кампании", – пояснил он.

По словам Скибицкого, ракетами россияне пытаются поразить скопление вооружения и военные объекты ВСУ.

"Что касается ракетного вооружения — его россияне применяют по нашим пунктам управления (центрам принятия решений), путям поставки и пунктам сосредоточения боеприпасов, техники, по местам хранения топлива, а также районам сосредоточения войск. Отдельное внимание противник начал уделять районам размещения наших средств ПВО", – объяснил представитель разведки.

Кроме того, в зоне боевых действий россияне активно применяют авиационный компонент. По словам Скибицкого, ежедневно оперативно-тактическая авиация россиян использует 20-25 авиационных бомб КАБ-500 и наносит удары на линии фронта и по прифронтовым территориям.

Напомним, в ночь на 19 мая российские оккупанты атаковали Украину. ракетами и беспилотниками. Силы ПВО сбили в разных регионах страны 16 дронов и три "Калибра".

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