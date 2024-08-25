Чем дрон-ракета "Паляница" отличается от обычных — эксперт рассказал о разнице

Украина представила новый ракетный дрон " Паляница ", впервые использованный для атаки на оккупированную территорию. Планируется выпуск нескольких версий этого дрона.

Об отличиях "Паляницы" от обычных дронов рассказал 24 Канала военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Александр Мусиенко отметил, что в Украине уже тестировали идеи для дрон-ракет, в частности для отвлечения ПВО противника. Он пояснил, что дроны-ракеты имеют важные особенности: они могут летать на расстояние от 300 до 400 км и нести взрывчатку весом до 400 кг. Благодаря своей аэродинамической форме и скорости до 600 км/ч, эти дроны менее заметны для систем ПВО, что затрудняет их уничтожение. Реактивный двигатель дрона обеспечивает высокую скорость, что повышает его эффективность в боевых условиях.

Эксперт также рассказал, что реактивный двигатель дрон-ракеты потребляет больше топлива, что уменьшает дальность полета из-за необходимости установки большего бака. Однако разработчики имеют решение для создания модели с большим топливозаправщиком, что позволит увеличить дальность полета. Дрон-ракета быстрее достигает цели по сравнению с обычными дронами, летящими со скоростью 120-140 км/ч. Благодаря своим характеристикам дрон-ракета менее уязвим для ПВО, и есть возможность усовершенствовать его технические параметры для увеличения дальности.

Напомним, дрон "Паляница" отличается уникальным дизайном с прямым оперением и двумя стабилизаторами под углом, что обеспечивает стабильность и улучшает аэродинамику. Оснащенный немецким микротурбореактивным двигателем JetCat P400-PRO, дрон достигает высокой скорости и может быстро преодолевать большие расстояния. Имеет шасси для взлета с наземной плоскости, что упрощает его использование в полевых условиях.

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