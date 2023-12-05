Что может переломить ситуацию на Авдеевском направлении: ответ эксперта

Украинские силы недавно контратаковали вблизи Авдеевки и восстановили утраченные позиции по состоянию на 1 декабря.

Ситуацию на Авдеевском направлении может переломить переброс туда значительного количества резервов.

Такое мнение высказал военный эксперт Евгений Дикий в эфире телеканала "Эспрессо".

По его словам, на Авдеевском направлении есть два разных решения.

"Или отходить и переходить на вторую линию обороны. Или подбросить на это направление подкрепление. Мне очевидно, что наш гарнизон в Авдеевке еще некоторое время будет успешно обороняться. Впрочем, это не вечно. То есть, если мы хотим кардинально переломить ситуацию на Авдеевском направлении, то туда нужно бросить значительные резервы. Вот уже есть ли эти резервы у нас, никому знать не нужно. Это информация только для Генштаба ВСУ", — добавил он.

Дикий добавил, что команды отступать из Авдеевки наши военные еще не получали.

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"Сейчас судить, произойдет ли это, не нужно. Поскольку есть вещи, о которых мы не должны знать права. В частности, какие резервы имеет наш Генштаб", — пояснил Дикий.

Какая ситуация на Авдеевском направлении

Вооруженные силы Украины атаковали российские позиции в лесополосе к югу от Степного вблизи Авдеевки Донецкой области. Украинские защитники восстановили утраченные позиции.

Кроме того, под Авдеевкой украинские военные с помощью боевой машины пехоты M2A2 Bradley снизили численность оккупационной армии России.

Между тем Министерство обороны Великобритании показало, как оккупационная армия России разрушила Авдеевку в Донецкой области.

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