Что происходит в Авдеевке: трезвый взгляд на ситуацию — Коваленко

По состоянию на 16 февраля в Авдеевке, которую штурмуют российские оккупанты, Силы обороны Украины продолжают вывод сил и средств из города, под прикрытием свежих подразделений, сдерживающих попытки российской оккупационной армии продвигаться в пределах города с целью перерезания логистики.

Об этом написал военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в своем Telegram-канале, призвав сохранять в оценках спокойствие, сдержанность и трезвость.

По его словам, не происходит ничего такого, "чего никто не ожидал". "Все к тому шло и морально следует подготовиться к этим процессам", — подчеркнул эксперт.

Какие действия производят подразделения ВСУ

Коваленко сообщил, что ВСУ выводят подразделения из потенциально опасных секторов города. "Основными опорными зонами в этом процессе являются Коксохим и 9-й квартал", — отметил он.

Ообозреватель заметил, что противник имеет огневой контроль над логистикой, но западнее города логистика физически не перерезана, что позволяет ее использовать в экстремально сложных условиях.

“Отсутствие пропорционального боекомплекта артиллерии не позволяет организовать эффективную контрбатарейную борьбу. Кроме того, интенсифицировано в разы применение противником тактической авиации и КАБ по городу”, — описал ситуацию он.

Какие силы применяет враг

Оккупанты продолжают штурмовые действия в районе Коксохима силами трех мотострелковых бригад — 114-й ОМСБр 1 АК и 21-й и 30-й ОМСБр 2 ОВА.

В южной части города оперируют 1487 МСП, 87 СП, 1-я ОМСБр 1 АК и 2 ДОШБр "Ветераны".

В направлении Каштаново-Авдеевка действует 114-я ОМСБр 1 АК.

Враг также активизировался в направлении Ласточкино и Северное. Здесь задействовано 35-ю, 55-ю, 75-ю ОМСБр 41 ОВА. Причем одна из бригад — 35-я ОМСБр 41-й ОВА — впервые столь активно задействована в штурмовых действиях.

По состоянию на 16 февраля командование российских оккупационных войск в штурме Авдеевки задействовало весь имеющийся у него актив и также намерено усиливать группировку подразделениями 90-й танковой дивизии.

Напомним, против украинских защитников в Авдеевке действуют элитные российские подразделения в соотношении сил 1-7. Враг пытается окружить украинцев и занять выгодные позиции, однако это ему не удается.

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