Что является ключом к освобождению Северодонецка: объяснение военного эксперта

В случае взятия Лимана создается плацдарм для успешного наступления на Северодонецк.

Город Лиман в Донецкой области является ключом к освобождению Северодонецка.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

"Если ВСУ возьмут Лиман, то создается плацдарм для успешного наступления на Северодонецк, обходя Лисичанск. Лисичанск остается за рекой Северский Донец. А группировка войск может спокойно наступать на Северодонецк — на его восточную окраину. То есть, охватывая агломерацию Северодонецк-Лисичанск. Поэтому нам нужно взять Лиман", – объясняет эксперт.

Жданов рассказал, что, по инсайдерской информации, бои за Лиман продолжаются. Но сколько они еще продлятся, и какая там ситуация, официальной информации пока нет.

"Давайте наберемся терпения и ждем, какой там будет результат", – подытожил он.