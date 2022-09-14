Что является ключом к освобождению Северодонецка: объяснение военного эксперта

В случае взятия Лимана создается плацдарм для успешного наступления на Северодонецк.
Город Лиман в Донецкой области является ключом к освобождению Северодонецка.
Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.
"Если ВСУ возьмут Лиман, то создается плацдарм для успешного наступления на Северодонецк, обходя Лисичанск. Лисичанск остается за рекой Северский Донец. А группировка войск может спокойно наступать на Северодонецк — на его восточную окраину. То есть, охватывая агломерацию Северодонецк-Лисичанск. Поэтому нам нужно взять Лиман", – объясняет эксперт.
Жданов рассказал, что, по инсайдерской информации, бои за Лиман продолжаются. Но сколько они еще продлятся, и какая там ситуация, официальной информации пока нет.
"Давайте наберемся терпения и ждем, какой там будет результат", – подытожил он.
Ранее Алексей Арестович рассказал, что в случае взятия ВСУ Лимана Донецкой области в армии оккупантов "посыпется" вся линия обороны на северо-востоке Украины.
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