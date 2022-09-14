Що є ключем до звільнення Сєвєродонецька: пояснення військового експерта

У разі взяття Лимана створюється плацдарм для успішного наступу на Сєвєродонецьк.

Місто Лиман на Донеччині є ключем до звільнення Сєвєродонецька.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

"Якщо ЗСУ візьмуть Лиман, то створюється плацдарм для успішного наступу на Сєвєродонецьк, обходячи Лисичанськ. Лисичанськ залишається за рікою Сіверський Донець. А угрупування військ може спокійно наступати на Сєвєродонецьк – на його східну окраїну. Тобто, охоплюючи агломерацію Сєвєродонецьк-Лисичанськ. Тому для цього нам потрібно взяти Лиман", – пояснює експерт.

Жданов розповів, що, за інсайдерською інформацією, бої за Лиман продовжуються. Але скільки вони ще триватимуть, і яка там ситуація, офіційної інформації поки немає.

"Давайте наберемося терпіння і зачекаємо, який там буде результат", – підсумував він.