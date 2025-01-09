Чудом спасся: боец 88 дней провел в Крынках на левом берегу Днепра

Дмитрий с тяжелым переломом ноги переплыл реку Конка, затем еще почти 2 км одолел пешком, чтобы дойти до своих.

Военнослужащий 126-й отдельной бригады Дмитрий Корда 88 дней провел в Крынках на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Историю бойца рассказывает 126 отдельная бригада территориальной обороны г. Одесса.

"Нашей задачей была оборона плацдарма. Иногда в день отбивали до 15 штурмов. К тому же постоянно были обстрелы. Они начались, когда мы только подошли лодками к берегу. Земля горела под ногами в буквальном смысле. Перед нашей лодкой сразу что-то взорвалось, мы чудом остались живы. То, оказалось, было только началом ада. Мы смогли закрепиться и круглосуточно отражали атаки россиян", – рассказывает Дмитрий.

Дмитрий Корда

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Выйти из Крынок Дмитрию с собратьями удалось всего через три месяца. К сожалению, с потерями. Эвакуация фактически сорвалась, Дмитрий с тяжелым переломом ноги остался один на берегу. Ему удалось почти невозможное – с перебитой ногой он переплыл реку Конка, потом еще почти 2 км одолел пешком, чтобы дойти до своих.

"Течение в реке, хоть она и узенькая, было просто бешеным. Я зашел в одном месте, а вышел на берег метрах в 200 от него. Переплывал реку дважды – там между ее рукавами есть островок. Потом шел болотами, опираясь на палку. Я до того подробно изучил карту, запомнил все, поэтому она все время словно была перед глазами. Мне понадобилось полтора дня, чтобы дойти до наших позиций", – вспоминает военный.

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