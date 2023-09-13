"Далее — аэропорт": эксперт заинтриговал заявлением об освобождении Донецка

ВСУ, скорее всего, будут освобождать оккупированный Донецк путем окружения. Для этого украинским воинам нужно будет снова зайти в Донецкий аэропорт.

Прорыв ВСУ в районе Донецкого аэропорта повлечет за собой панику в рядах оккупантов, и это откроет путь к окружению Донецка.

Такое мнение высказал военный аналитик Алексей Гетьман в эфире телеканала "FreeДом".

"Какие перспективы? Дальше Донецкий аэропорт, дальше Донецк. Будем ли мы брать Донецк именно лобовым штурмом — сомневаюсь. Все уверены, что таких лобовых атак мы не будем производить. Это доказывает пример того же Бахмута, где окружаем город, а затем выдавливаем постепенно врага, унося при этом минимальные потери в людях и в технике", — объяснил эксперт.

Он убежден, что после прорыва ВСУ в районе Донецкого аэропорта среди оккупантов начнется паника. Именно это поможет открыть путь для ВСУ к окружению Донецка.

"Естественно психологическое значение имеет возвращение в аэропорт, где мы когда-то, не так давно, держали оборону 242 дня, находясь практически в полном окружении. Тогда же и появилось это слово "Киборги", это слово россияне дали нашим военнослужащим. Об этом много уже документальных фильмов сняли и даже несколько художественных. Когда наши снова появятся в аэропорту? Лично у меня достаточно знакомых и друзей, которые там воевали — они говорят, что скоро мы там будем", — сказал Гетьман.

Ситуация на Донбассе: последние новости

Российские оккупанты сосредоточили в районе временно захваченного Донецка большое количество сил и средств. Однако ВСУ могут начать освобождение города, ведь в последнее время оттуда россияне начали забирать некоторые части в Запорожское направление, пытаясь удержать движение наших войск.

Таким образом, оккупанты обнажили некоторые части в районе Донецка, чем сразу воспользовались войска Украины в районе Авдеевки и в районе Марьинки.

Известно, что вооруженные силы Украины также имеют продвижение в Клещиевке Донецкой области, что на юге от Бахмута. Там продолжаются боевые действия.

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