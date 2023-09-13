"Далі — аеропорт": експерт заінтригував заявою про звільнення Донецька

ЗСУ найімовірніше звільнятимуть окупований Донецьк шляхом оточення. Для цього українським воїнам потрібно буде знову зайти до Донецького аеропорту.

Прорив ЗСУ в районі Донецького аеропорту спричинить паніку в лавах окупантів, і це відкриє шлях до оточення Донецька.

Таку думку висловив військовий аналітик Олексій Гетьман в ефірі телеканалу "FreeДом" .

"Які перспективи? Далі Донецький аеропорт, далі Донецьк. Чи будемо ми брати Донецьк саме лобовим штурмом - сумніваюся. Всі впевнені, що таких лобових атак ми не будемо виробляти. Це доводить приклад того ж самого Бахмута, де оточуємо місто, а потім видавлюємо поступово ворога, несучи при цьому мінімальні втрати в людях і в техніці", - пояснив експерт.

Він переконаний, що після прориву ЗСУ в районі Донецького аеропорту серед окупантів почнеться паніка. Саме це допоможе відкрити шлях для ЗСУ до оточення Донецька.

"Природно психологічне значення має повернення в аеропорт, де ми колись, не так давно, тримали оборону 242 дні перебуваючи практично в повному оточенні. Тоді ж і з'явилося це слово "Кіборги", це слово росіяни дали нашим військовослужбовцям. Про це багато вже документальних фільмів зняли і навіть кілька художніх. Коли наші знову з'являться в аеропорту? Особисто у мене є достатньо знайомих і друзів, які там воювали - вони кажуть, що скоро ми там будемо", - сказав Гетьман.

Ситуація на Донеччині: останні новини

Російські окупанти зосередили в районі тимчасово захопленого Донецька велику кількість сил і засобів. Проте ЗСУ можуть почати звільнення міста, адже останнім часом звідти росіяни почали забирати деякі частини на Запорізький напрямок, намагаючись утримати рух наших військ.

Таким чином окупанти оголили деякі частини в районі Донецька, чим одразу скористалися війська України в районі Авдіївки і в районі Мар'їнки.

Наразі відомо, що Збройні сили України також мають просування в Кліщіївці Донецької області, що на півдні від Бахмута. Там тривають бойові дії.

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