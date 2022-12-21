Деоккупация Украины: эксперт объяснил, когда наступит очередь Крыма

Запад давит на Украину в вопросе возвращения Крыма, поэтому вопрос деоккупации полуострова возникнет только после освобождения территорий на востоке.

Такое мнение высказал военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак в интервью на Youtube-канале ТСН.

На вопрос, может ли Запад оказывать давление на Украину в крымском вопросе, Ступак ответил:

"Я думаю, будут давить и давить по вопросам возвращения полуострова на данном этапе. Не то, что мы дошли до Мелитополя, и сразу — гойда через Крымский перешеек на Джанкой. Я думаю, будет сначала определено постепенно, шаг за шагом — на границы 23 февраля. Потом небольшой тайм-аут, посмотреть силы и средства — способна ли Украина вернуть себе Донецк и Луганск? А уже потом все садятся и начинают размышлять — осилим ли мы Крым, есть ли какие-либо возможности в переговорном плане вывести Крым за скобки".

Эксперт отметил, что Крым "очень труден с точки зрения ведения боевых действий".

"Нужна морская операция, все очень серьезно, поэтому я пока не рассматриваю (вопрос деоккупации — ред.). Возможно, есть какие-то планы, предпосылки нашей разведки, но я пока это не вижу", — сказал он.

На вопрос, может ли Путин применить ядерное оружие, чтобы не допустить потери Крыма, Ступак предположил, что на Кремль будут давить союзники Китай и Индия, чтобы не допустить такого сценария.

Напомним, оккупанты возле административной границы с Крымом построили новые траншейные системы для обороны от контрнаступления ВСУ. Окопы россиян возле пункта пропуска "Чонгар" и в районе Армянска попали на спутниковые снимки.

В Минобороны Украины после деоккупации Херсона делают смелые прогнозы насчет освобождения Крыма. Заместитель министра обороны Владимир Гаврилов не исключил, что ВСУ могут зайти в Крым до конца декабря, а вся война с Россией может завершиться до весны.

Военный эксперт Юрий Федоров считает, что Вооруженные силы Украины могут отрезать России все подступы к Крыму, кроме Крымского моста, что может побудить оккупантов к новому "жесту доброй воли".

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