Деокупація України: експерт пояснив, коли настане черга Криму

Захід тисне на Україну в питанні повернення Криму, тому питання деокупації півострова постане лише після звільнення територій на сході.

Таку думку висловив військовий експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак в інтерв'ю на Youtube-каналі ТСН.

На запитання, чи може Захід чинити тиск на Україну в кримському питанні, Ступак відповів:

"Я думаю, будуть тиснути і тиснуть з питань повернення півострова на даному етапі. Не те, що ми дійшли до Мелітополя, і одразу - гойда через Кримський перешийок на Джанкой. Я думаю, буде спочатку визначено поступово, крок за кроком - на кордони 23 лютого. Потім невеличкий тайм-аут, подивитися сили і засоби - чи здатна Україна повернути собі Донецьк і Луганськ? А вже потім всі сідають і починають розмірковувати - чи подужаємо ми Крим, чи є якісь можливості в переговорному плані вивести Крим за дужки".

Експерт зазначив, що Крим "дуже важкий з точки зору ведення бойових дій".

"Треба морська операція, все дуже серйозно, тому я поки що не розглядаю (питання деокупації - ред.). Можливо, є якісь плани, передумови нашої розвідки, але я поки що це не бачу", - сказав він.

На запитання, чи може Путін застосувати ядерну зброю, щоб не допустити втрати Криму, Ступак припустив, що, на Кремль будуть тиснути союзники Китай і Індія, щоб не допустити такого сценарію.

Нагадаємо, окупанти біля адміністративного кордону з Кримом збудували нові траншейні системи для оборони від контрнаступу ЗСУ. Окопи росіян біля пункту пропуску "Чонгар" і в районі Армянська потрапили на супутникові знімки.

В Міноборони України після деокупації Херсона роблять сміливі прогнози щодо звільнення Криму. Заступник міністра оборони Володимир Гаврилов не виключив, що ЗСУ можуть зайти до Криму до кінця грудня, а вся війна з Росією може завершитися до весни.

Військовий експерт Юрій Федоров вважає, що Збройні сили України можуть відрізати Росії всі підступи до Криму, крім Кримського моста, що може спонукати окупантів до нового "жесту доброї волі".

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