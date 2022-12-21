Когда ждать новых ракетных обстрелов России: мнение военного эксперта

Российские оккупанты могут прибегнуть к массированным ракетным обстрелам Украины на Новый год, а также во время февральских морозов.

Такое мнение высказал военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак в интервью на Youtube-канале ТСН.

"Зима — будут бомбить еще, это их "фишка". Возможно, даже в новогоднюю ночь тоже будут, "чтобы хохлам досталось". 1 числа могут забрасывать нас, пока, как они думают, "там все пьяные". Будут попытки в последние февральские холода, а потом увидят, что эффективность этих обстрелов — "ноль целых, ноль десятых", на население влияния не имеют, на результативность политики влияния не имеют", — прогнозирует Ступак.

Напомним, 5 декабря Россия нанесла ракетный удар по Украине после почти двухнедельного затишья. Ракеты попали в объекты инфраструктуры и жилые дома, погибли четыре человека. Из-за обстрела произошли аварийные отключения света в регионах Украины.

16 декабря российские оккупанты нанесли ракетный удар, в результате которого во многих населенных пунктах исчезло электроснабжение, тепло и вода. Погибли два человека, по меньшей мере 12 получили ранения, среди них — трое маленьких детей.

Военный эксперт Алексей Гетьман прогнозирует, что последующие обстрелы гражданских объектов оккупанты будут производить в "максимально неудобное время".

"Скорее всего, будут пытаться это сделать на новогодние и рождественские праздники. С их точки зрения, это наиболее эффективное время для нанесения максимального ущерба", — пояснил он.

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